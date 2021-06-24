 

Президент МОК Бах посетит Украину по приглашению Зеленского

24.06.2021, 2:26, Новости дня
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В среду во время телефонного разговора Зеленский поздравил Баха с 127-й годовщиной создания МОК.   

В ходе беседы Зеленский назвал Украину страной олимпийских чемпионов и заверил президента МОК, что “Украина будет достойно представлена” на Играх в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа.

Также глава государства рассказал Баху об общенациональной программе “Здоровая Украина”, пригласив президента МОК принять участие в мероприятиях по случаю 30-й годовщины создания НОК страны. Отмечается, что Бах согласился приехать.

Контекст:

22 июня Зеленский презентовал программу “Здоровая Украина”. Глава государства анонсировал создание спортивных площадок по всей Украине.

Как сообщается на сайте НОК Украины, решение о его создании 22 декабря 1990 года (официальная дата создания) приняла І Генеральная ассамблея. В сентябре 1993 года НОК Украины был окончательно признан МОК.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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