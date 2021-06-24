 

В МИД Украины осудили кибератаки против Польши, призвав противодействовать российской агрессии

24.06.2021, 2:26, Новости дня
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“Украина осуждает недавние кибератаки против Польши. Выражаем солидарность с нашими польскими партнерами и призываем международное сообщество объединить усилия в противодействии российской агрессии против всего цивилизованного мира”, – говорится в сообщении.

#Україна засуджує нещодавні кібератаки проти Польщі. Висловлюємо солідарність з нашими * партнерами та закликаємо міжнародну спільноту об’єднати зусилля у протидії російській агресії проти усього цивілізованого світу.

— MFA of Ukraine * (@MFA_Ukraine) June 23, 2021

Контекст:

Дело о кибератаках против Польши стало публичным на позапрошлой неделе. Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик сообщил 9 июня, что хакеры взломали его личную электронную почту, а также электронную почту жены. При этом он заверил, что никакой секретной информации они не получили.

О причастности спецслужб России к кибератаке на польских министров и депутатов сообщило 22 июня агентство внутренней безопасности страны. Отмечалось, что кибератаки осуществила хакерская группа UNC1151. В списке их целей были не менее 4350 адресов электронной почты, принадлежащих польским гражданам или работающих на польских почтовых службах, утверждает ведомство.

Причастность к кибератаке UNC1151 подтвердила служба военной контрразведки Польши. Нападение агентство назвало частью кампании Ghostwriter, которая должна дестабилизировать политическую ситуацию в странах Центральной Европы.

В массовых кибератаках, в том числе на органы государственной власти и крупные производства, Россию неоднократно подозревали в Украине, США, Ирландии, Нидерландах, Германии и других странах. 

США в апреле ввели новый пакет санкций против России, обусловленный, в частности, обвинениями в кибератаках, и решили выслать из страны 10 сотрудников из российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб. Россия 16 апреля объявила о встречных санкциях против США. 

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в случае хакерских атак многие страны “по установке сразу же обвиняют в этом Российскую Федерацию”, и призывал другие страны отказаться от “массового антироссийского психоза”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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