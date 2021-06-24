 

Греция отложила ратификацию соглашений с Северной Македонией после твита премьера о Евро 2020

24.06.2021, 2:26, Новости дня
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В правительстве Греции потребовали “полной реализации духа и буквы” Преспанского соглашения, призвав Заева “воздержаться от риторических отклонений, особенно в таком деликатном вопросе, как футбол”.

В Афинах свое решение пояснили тем, “чтобы Заев мог понять, что у него есть некоторые обязательства, которые он не может игнорировать”, отмечает издание.  

“Добросовестное выполнение” соглашения – один из критериев вступления Северной Македонии в Европейский Союз, подчеркнули в правительстве Греции.  

Контекст:

Македония официально стала Северной Македонией в феврале 2019 года.

Спор относительно названия Македонии длился около 30 лет. Греция блокировала евроинтеграционные устремления Македонии, протестуя против названия этого государства, которое Афины считают греческим этнонимом.

2 июня 2018 года премьер-министры Македонии и Греции объявили, что новым конституционным названием Республики Македония станет “Северная Македония”.

19 октября парламент Македонии большинством голосов поддержал изменения в конституцию, которые необходимы для переименования страны.

11 января 2019 года парламент утвердил новый текст конституции с поправками.

25 января парламент Греции одобрил соглашение о переименовании Бывшей Югославской Республики Македония в Республику Северная Македония.

6 февраля 29 послов стран – членов НАТО поставили подписи под протоколом о присоединении Македонии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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