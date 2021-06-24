 

Тоннель для пересадки со станции “Марьина Роща” БКЛ на салатовую ветку почти готов

24.06.2021, 2:18, Разное
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Строительство московского метро не прекращается ни на день. В столице планируют открывать по восемь-девять новых станций каждый год. Однако в 2021 году в общей сложности будет введено 11 станций. Две из них уже работают (“Народное ополчение” и “Мневники” на Большой кольцевой линии).

К концу лета завершится строительство тоннеля между станцией “Марьина Роща” Люблинско-Дмитровской линии и одноименной строящейся станцией БКЛ, которая должна открыться в 2022 году. Также заканчиваются работы по сооружению пешеходных коридоров, по которым пассажиры будут переходить с БКЛ на салатовую ветку.

Длина тоннеля между станциями Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий составляет 136 метров. Поскольку действующая стация располагается близко, был выбран безопасный способ работ — горнопроходческий. Строители разрабатывали пешеходные коридоры вручную с помощью отбойных молотков.

Стоит отметить, что “Марьина Роща” – самая глубокая станция БКЛ (70 метров).
В вестибюле установят округлые колонны, а опорами наземного павильона станут огромные шары. На полу будет гранит. Сводчатый потолок сделают из максимально бесшовных панелей. Благодаря спрятанной архитектурной подсветке потолок будет казаться бесконечным.

Новая станция расположена вдоль 5-го проезда Марьиной Рощи. Из нее можно будет выйти к улице Шереметьевской, 2-й улице Марьиной Рощи, остановкам наземного транспорта, жилой и общественной застройкам.

Эта станция БКЛ улучшит транспортное обслуживание района Марьина роща, а также снизит загрузку Сокольнической, Калужско-Рижской и Люблинско-Дмитровской линий подземки. Предполагается, что “Марьиной Рощей” будут пользоваться порядка 270 тысяч человек каждый день.

Напомним, ранее “Дни.ру” подробно писали о строительстве станции “Кунцевская” БКЛ метро. Проект уже согласовала Москомархитектура. Полы, стены и потолки станции будут выполнены в светло-сером оттенке. На потолке установят глянцевые белые панели, напоминающие просветы в скалах, а также крупные цилиндрические светильники, которые станут основным источником света.



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