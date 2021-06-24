 

Мнение: Есть за кого болеть!

24.06.2021, 1:56, Разное
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Хорошая новость! Сборная Украины вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу! Значит, еще есть за кого болеть! И меня ничуть не удивит, если Украина одолеет собрную Швеции и выйдет в четвертьфинал… Буду болеть за Украину!

И Португалия прошла в плей-офф. Игра Португалии с Францией помотала нервы. Рональду хоть и с пенальти, но забил два гола…

Так что чемпионат Европы для меня еще не завершился, потому что есть за кого болеть…

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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