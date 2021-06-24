 

Красный — трендовый цвет в окрашивании волос 2021 года: несколько идей для воплощения

24.06.2021, 1:52, Разное
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Рыжие волосы – это больше чем цвет, это стиль жизни. Рыжие – веселые, дерзкие и готовые покорить мир! Рыжих цветов волос существует множество, чаще всего выделяют клубничный, медный, каштановый и бордовый. Если вы желаете сменить цвет волос на красный, то наша подборка поможет вам определиться с оттенком.

Красное окрашивание на коротких волосах

Гранатово-красное окрашивание, как на фото ниже, выглядит ярко и броско. Для создания такого оттенка волос стилист выполнил красное окрашивание во время первой встречи с клиенткой и сливовое во время второй. Результат получился потрясающим.

Ярко-красные блики с резким омбре смотрятся очень эффектно. Такая прическа точно обратит на вас внимание окружающих.

Насыщенные медные и красные тона идеально подойдут для обладательниц натуральных рыжих волос, которые хотят оживить их цвет.

Идеи для длинных волос

Цветовая гамма для коротких и длинных волос по сути ничем не отличается. Вот только на длинных волосах у мастера больше возможностей для создания многогранного цвета. На таких локонах можно применить различные техники растяжки цвета, к примеру, как этот вишнево-красный балаяж.

Красные блики темного оттенка создают цвет волос, от которого другие женщины придут в восторг. Он идеально подходит для длинных густых волос.

Естественный рыжий оттенок – один из самых редких цветов. Он будет хорошо смотреться на натуральных блондинках и русых девушках.

Темно-рубиной балаяж сделает пряди более объемными, а волны завершат прическу.

Коралловый-красный – прекрасный выбор сплошного яркого оттенка. К тому же он подойдет к большинству типов внешности.

Персиково-розовый оттенок на рыжих волосах выглядит очень нежно, и он самым выгодным образом подчеркивает натуральную красоту, не заглушая ее броскими красками.

Красное окрашивание идеально подойдет для девушек, которые не боятся быть яркими и выделяться из толпы.



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