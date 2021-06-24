Более 50 человек погибли при авиаударе в Тыграе

При авиаударе в регионе Тыграй в Эфиопии погибли более 50 человек, более 100 пострадали, еще 33 числятся пропавшими без вести, информирует Associated Press.

По информации агентства, в результате авиаудара погиб как минимум 51 человек. Пострадавшие были госпитализированы в больницу города Мэкэле, среди них есть дети. Об этом информирует РИА «Новости».

Сообщается, что ранее СМИ передавали данные о десятках погибших в результате удара с воздуха, нанесенного в регионе Тыграй на севере Эфиопии. По словам очевидцев, снаряд разорвался днем во вторник в городе Тогога в «базарный день».

Ранее сообщалось, что подразделения федеральной армии Эфиопии освободили город Идага Хамус на севере штата Тыграй от отрядов Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ).

17 ноября прошлого года федеральные подразделения Эфиопии вернули контроль на севере штата над важным городом Шир, затем правительственные части взяли города Аксум и Адуа. Позже под контроль федеральных подразделений перешел второй по численности город штата Адди-Грат, а также город Идага Хамус.

Подразделения поставленного федеральным правительством Эфиопии вне закона Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) нанесли ракетные удары по Эритрее. Это произошло через несколько часов после того, как член исполнительного комитета НФОТ Гетачев Реда пригрозил Эритрее военной акцией за помощь, которую страна, по его словам, оказывает эфиопским силам на территории Тыграя.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил, что операция федеральных войск в эфиопском штате Тыграй проходит успешно, помощи со стороны других государств не требуется.