Трамп обвинил Китай в уничтожении улик распространения COVID-19

Власти Китая уже уничтожили доказательства распространения нового коронавируса из лаборатории в Ухане, сообщил 45-й президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Трамп подчеркнул, что изначально был убежден в том, что новый коронавирус начал распространяться из китайской лаборатории, передает ТАСС.

«Я считаю, что это, вероятно, была случайность. Есть те, кто считает, что это не было случайностью», – сказал 45-й президент США. На вопрос о том, будет ли, по его мнению, успешным разбирательство с целью выяснения обстоятельств происхождения коронавируса, Трамп ответил: «Я так не думаю, потому что Китай уже, вероятно, избавился от многих доказательств». «Теперь уже очень поздно. Как я полагаю, уликам был нанесен серьезный ущерб», – сказал экс-президент США.

В прошлый четверг Трамп значительно увеличил требования к Китаю за пандемию коронавируса. Ранее Трамп призвал выставить Китаю счет на 10 трлн долларов за пандемию коронавируса. В конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США попыткой свалить вину на других, однако отверг предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже Минздрав США опроверг наличие доказательств утечки COVID-19 из лаборатории в Китае.

Между тем американские ученые допустили возможность распространения COVID-19 из научного центра в Китае. При этом Пекин сравнил утверждения о появлении коронавируса в лаборатории Китая с заявлениями о наличии оружия массового уничтожения в Ираке.

В мае США обвинили Китай в недостаточном сотрудничестве с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления нового коронавируса. В Белом доме подчеркнули, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане. Президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме. В Китае осудили попытки Вашингтона обвинить Пекин в «лабораторной утечке» коронавируса.

Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Госдепартамент заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона.