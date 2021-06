Минторг США внес в черный список пять китайских компаний

Министерство торговли Соединенных Штатов внесло в черный список пять компаний из КНР, следует из уведомления в электронной базе Федерального реестра США – сборника документов американского правительства.

«Эти пять организаций отнесены правительством США [к числу] действующих вопреки внешнеполитическим интересам США», – приводит текст сообщения ТАСС.

Речь идет о компаниях Hoshine Silicon Industry, Xinjiang Daqo New Energy, Xinjiang East Hope Nonferrous Metals, Xinjiang GCL New Energy Material Technology и Xinjiang Production and Construction Corps. По мнению американских властей, они причастны «к нарушениям прав человека и злоупотреблениям» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, в том числе к «использованию принудительного труда». По данным Reuters, по меньшей мере часть из перечисленных компаний занимается производством поликристаллического кремния, который используется в солнечных панелях.

В отношении организаций в черном списке Минторга США действует режим ужесточенного экспортного контроля. Попадание в перечень предполагает введение дополнительных лицензионных требований относительно экспорта и реэкспорта продукции из США.

Напомним, 8 июня стало известно, что Китай подготовил контрмеры в ответ на санкции Запада. В начале июня действующий президент США Джо Байден расширил санкции против Китая. Ранее 45-й президент США Дональд Трамп запретил американцам и американским компаниям покупать ценные бумаги связанных с китайскими военными фирм.

В мае госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Китай в «экономическом принуждении» других стран и пригрозил Пекину санкциями за «подавление демократии» в Гонконге. В марте Блинкен заявил о намерении Вашингтона выстраивать отношения с Пекином с позиции силы.

Глава МИД КНР Ван И на открытии китайско-американских переговоров на Аляске призвал США остановить ухудшение двусторонних отношений. По итогам встречи, закончившейся дипломатическим конфузом, Пекин призвал администрацию Джо Байдена избавиться от влияния политики Дональда Трампа на двусторонние отношения.

В конце февраля Ван И заявил, что отношения с США отклонились от нормального пути, так как «предыдущая администрация США, исходя из собственных политических интересов, в серьезной степени извратила путь Китая в будущее». Он потребовал от США «прекратить потворствовать и даже оказывать поддержку ошибочным заявлениям и действиям сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня», а также «перестать подрывать суверенитет и безопасность Китая в его внутренних делах в Гонконге, Синьцзяне и Тибете».