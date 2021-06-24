“Всегда рады помочь”. Посол Швеции в Украине запостил фотожабу о выходе Украины в плей-офф Евро 2020

На картинке, созданной по известному шаблону “Вася копает, остальные смотрят” (он же “менеджеры и Вася”), “копают” шведы, а за их работой наблюдает сборная Украины во главе с тренером Андреем Шевченко. Подписи на картинке сделаны на украинском.

“Всегда рады помочь!” – прокомментировал ситуацию Тиберг.

Always happy to oblige! pic.twitter.com/mJmomiLADr

— Tobias Thyberg (@TobiasThyberg) June 23, 2021

На пост отреагировал посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий. Он запостил в комментариях мем с польским футболистом Камилем Гликом и подписью “смеется на польском”.

Фото: Bartosz Cichocki / Twitter

Контекст:

Сборная Украины по футболу впервые в истории преодолела групповой этап чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира. Об этом стало известно 23 июня после побед сборных Испании и Швеции в группе E. В 1/8 финала турнира Украина 29 июня сыграет против Швеции.

В первом туре Евро 2020 сборная Украины 13 июня в Амстердаме проиграла сборной Нидерландов со счетом 2:3. По ходу матча украинцы отыгрались с 0:2 и упустили ничью в конце поединка.

Обыграв команду Северной Македонии, сборная Украины прервала серию из шести поражений подряд в финальных частях чемпионатов Европы по футболу. Последний раз национальная команда побеждала сборную Швеции на домашнем Евро 2012 со счетом 2:1.

В третьем матче группы С на Евро 2020 Украина минимально проиграла сборной Австрии и заняла в итоге третье место, имея в активе три очка.

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