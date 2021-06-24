 

Роналду повторил мировой рекорд, забив 109 голов за сборную Португалии

24.06.2021, 1:28, Новости дня
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Таким образом, 36-летний игрок повторил мировой рекорд по забитым мячам на уровне сборных, который установил экс-форвард сборной Ирана Али Даеи.

По информации УЕФА, Роналду также вышел на первое место в списке бомбардиров Евро 2020, на его счету пять забитых мячей: два – в ворота сборной Венгрии, еще один – Германии.

Контекст:

Роналду – рекордсмен по количеству забитых мячей на чемпионатах Европы по футболу, в его активе 14 голов. В матче против Венгрии он побил рекорд нападающего сборной Франции Мишеля Платини, у которого девять забитых мячей.  

У Роналду есть шанс увеличить свой бомбардирский рекорд в матче 1/8 финала Евро 2020. Португалия, которая финишировала третьей в квартете F, 27 июня в Севилье (Испания) сыграет против первой команды группы В, сборной Бельгии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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