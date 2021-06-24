 

“Позор!”: Миддлтон в неуместном наряде разозлила британцев

24.06.2021, 1:20, Разное
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Во время официального визита жена принца Уильяма побеседовала с директором учреждения Дагом Герром. Кейт Миддлтон поговорила с ним о том, как благодаря музею люди познают природу и сближаются с ней, а также обсудила меры защиты окружающей среды.

Для выхода в свет герцогиня выбрала джинсы с завышенной талией, светлый топ, пиджак розового цвета и белые кеды. Как сообщает таблоид Daily Mail, пиджак принадлежит бренду Chloe, его примерная стоимость составляет 1 795 фунтов стерлингов (около 182 тысяч рублей).

В комментариях к новости британцы раскритиковали наряд Миддлтон. “Герцогиня носит дорогую одежду, в то время как обычные женщины вынуждены закупаться в секонд-хендах. Мы все еще восстанавливаемся после пандемии, и многие потеряли дома из-за вируса”, – написал один из комментаторов.

Другой пользователь назвал внешний вид Кейт Миддлтон неуместным. По его мнению, королевская особа не должна появляться на людях в таком “простом” образе. “Она не должна носить джинсы! Позор”, – разозлился британец. Еще один комментатор отметил, что герцогиня выбрала безвкусный образ.

Ранее “Дни.ру” написали о том, что дети Кейт Миддлтон устали от ее увлечения. Наследники пожаловались на то, что мать их постоянно фотографирует.



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