Предприятиям сферы обслуживания в Ленобласти предложили добровольные «ковидные» паспорта

В Ленинградской области для предприятий сферы обслуживания вводятся добровольные паспорта ковидной безопасности, они позволяют работать сотрудникам без ограничений, соответствующее постановление подписал глава региона Александр Дрозденко.

«Планы по введению добровольных паспортов ковидной безопасности для бизнеса обрели силу официального документа. По новому постановлению, которое вводит добровольные «Паспорта коллективного иммунитета» для сферы общепита, музеев, фитнес-центров и других – на организации, имеющие паспорта коллективного иммунитета, не распространяются ограничения по численности обслуживаемых посетителей, предусмотренные «антиковидным» постановлением правительства Ленинградской области», – цитирует сообщение областного правительства ТАСС.

Предприятие может получить такой паспорт, если 60% его работников прошли вакцинацию от коронавируса, или 80% составляют вакцинированные, а также перенесшие заболевание менее шести месяцев назад или имеющие медицинские противопоказания к проведению вакцинации.

Паспорт можно заполнить в электронном формате, органы местного самоуправления согласуют документ вместе с Роспотребнадзором.

Напомним, в Подмосковье с 28 июня для посещения заведений общепита вводится система QR-кодов, исключение составляют летние веранды.