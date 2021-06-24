Создатель антивируса McAfee найден мертвым в испанской тюрьме

Американский и британский программист, бизнесмен, создать антивируса McAfee Джон Макафи был обнаружен мертвым в тюрьме Испании, сообщила El Pais.

По версии издания, он был найден мертвым в своей камере в тюрьме в провинции Барселона. Правоохранительные органы Каталонии начали расследование, передает ТАСС.

В октябре 2020 года власти Соединенных Штатов обвинили создателя антивируса McAfee в уклонении от уплаты налогов, после чего Макафи был задержан в Испании по запросу США. Суд королевства одобрил выдачу программиста Соединенным Штатам.

В 1987 году Макафи основал компанию McAfee, которая является крупным разработчиком антивирусного программного обеспечения. В 2011 году компанию приобрела корпорация Intel. В середине июня состоялись слушания по вопросу его экстрадиции из Испании в США, на которых он называл себя жертвой политического преследования со стороны США.