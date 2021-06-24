В работе Facebook и Instagram в США произошел сбой

Проблемы в работе приложений Facebook и Instagram наблюдались в среду в Соединенных Штатах, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По данным сервиса, 46% пользователей Facebook жалуются на полное отключение социальной сети, 38% не могут войти в свою учетную запись, 16% испытывают проблемы при просмотре новостной ленты, передает ТАСС.

Около 53% пользователей Instagram испытывают проблемы при просмотре новостной ленты, 27% жалуются на проблемы с заходом в свою учетную запись, еще 20% не могут войти на сайт.

Напомним, в прошлый четверг произошел сбой в работе сайтов авиакомпаний и банков США и Австралии. Днем ранее пользователи из США и Британии пожаловались на сбой в работе соцсети Twitter. 8 июня произошли масштабные сбои в работе Twitter, Twitch, Amazon и Reddit. Также были зафиксированы проблемы у сайтов CNN, New York Times, Guardian, сервисе HBO Max, Spotify, Github и в работе сайтов британского правительства. За день до этого проблемы наблюдались в работе сервисов компании Mail.ru Group.