 

В работе Facebook и Instagram в США произошел сбой

24.06.2021, 0:36, Новости дня
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Проблемы в работе приложений Facebook и Instagram наблюдались в среду в Соединенных Штатах, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По данным сервиса, 46% пользователей Facebook жалуются на полное отключение социальной сети, 38% не могут войти в свою учетную запись, 16% испытывают проблемы при просмотре новостной ленты, передает ТАСС.

Около 53% пользователей Instagram испытывают проблемы при просмотре новостной ленты, 27% жалуются на проблемы с заходом в свою учетную запись, еще 20% не могут войти на сайт.

Напомним, в прошлый четверг произошел сбой в работе сайтов авиакомпаний и банков США и Австралии. Днем ранее пользователи из США и Британии пожаловались на сбой в работе соцсети Twitter. 8 июня произошли масштабные сбои в работе Twitter, Twitch, Amazon и Reddit. Также были зафиксированы проблемы у сайтов CNN, New York Times, Guardian, сервисе HBO Max, Spotify, Github и в работе сайтов британского правительства. За день до этого проблемы наблюдались в работе сервисов компании Mail.ru Group.



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