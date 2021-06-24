Стали известны все участники плей-офф Евро 2020. Украина сыграет против Швеции

Соперник сборной Украины определился после двух заключительных матчей в группе F – оба они завершились вничью. С одинаковым счетом 2:2 сыграли Германия против Венгрии, а также Португалия и Франция. Последняя сборная стала победителем группы, набрав пять очков, команда Германия финишировала второй, а Португалия третьей – у них по четыре очка.

В итоге, финишировав на третьем месте в группе С, Украина в 1/8 финала вышла на сборную Швеции, которая стала победителем квартета E. Поединок начнется в 22.00.

Ранее, 26 июня победитель группы А сборная Италии встретится в Лондоне с Австрией (вторая в квартете С). В этот же день в Амстердаме сыграют Уэльс (второе место в группе А) и Дания (вторая в квартете В).

Два матча состоится 27 июня: Нидерланды (первое место в группе С) – Чехия (третья в квартете D) в Будапеште и Бельгия (первая в группе В) – Португалия в Севилье.

Скриншот: uefa.com

В Копенгагене 28 июня Хорватия (вторая в группе D) померяется силами с Испанией (вторая в квартете Е), а в Бухаресте Франция проведет поединок против Швейцарии (третья в группе А).

На следующий день Англия (первая в группе D) на родном стадионе Уэмбли сыграет в Лондоне против Германии.

Скриншот: uefa.com

Контекст:

Сборная Украины по футболу впервые в истории преодолела групповой этап чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира.

В первом туре Евро 2020 сборная Украины 13 июня в Амстердаме проиграла сборной Нидерландов со счетом 2:3. По ходу матча украинцы отыгрались с 0:2 и упустили ничью в конце поединка.

Обыграв команду Северной Македонии, сборная Украины прервала серию из шести поражений подряд в финальных частях чемпионатов Европы по футболу. Последний раз национальная команда побеждала сборную Швеции на домашнем Евро 2012 со счетом 2:1.

В третьем матче группы С на Евро 2020 Украина минимально проиграла сборной Австрии и заняла в итоге третье место, имея в активе три очка.

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