Папа римский встретился с Человеком-пауком. Видео

Человеком в костюме Человека-паука оказался 28-летний итальянец Маттиа Виллардита, который уже четыре года выступает в детских больницах, чтобы поддержать маленьких пациентов, сообщил журнал The Catholic Telegraph.

Папа Франциск, заранее предупрежденный о визите необычного гостя в Ватикан, заметил, что на аудиенции присутствует немало детей, которые хотели бы пообщаться и “сделать много селфи” с супергероем.

Виллардита, в свою очередь, рассказал понтифику о детях, с которыми он сталкивается каждый день, а также подарил понтифику маску своего персонажа.

Как он рассказывал журналистам, сам он был пациентом в течение 19 лет в детской больнице Гаслини в Генуе, потому что родился с врожденным пороком и перенес много операций. Человек-паук – его любимый персонаж.

Два года назад Виллардита запустил свой проект “Супергерои в палате”. Некоторые из его друзей также стали волонтерами. Эпидемия COVID-19 не помешала проекту – когда в Италии был введен строгий локдаун, он создал службу видеозвонков, чтобы дети по-прежнему могли встречаться и разговаривать со своим любимым супергероем.

В 2020 году президент Италии Серджо Маттарелла вручил Виллардите орден “За заслуги перед Итальянской Республикой” за его действия в качестве “повседневного героя”.

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Видео: Reuters / YouTube

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