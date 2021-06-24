Состоялась очередная встреча ТКГ по Донбассу. Украинская сторона перечислила свои требования

“Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, и принимает все необходимые для этого меры. К сожалению, наши предложения и инициативы пока не встречают должной реакции российской стороны”, – отмечается в заявлении.

Во время заседания украинская делегации вновь призвала российскую сторону:

разблокировать работу КПВВ со своей стороны;

вернуться к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня;

согласовать план разминирования с графиком проведения ремонтных работ на ключевых объектах критической инфраструктуры вблизи линии разграничения;

создать безопасные условия для надлежащего функционирования объектов, обеспечивающих потребности гражданского населения.

Отдельно в заявлении делегации упоминается нерешенная проблема доступа инспекции МАГАТЭ в ОРДЛО для проверки состояния ядерных материалов на нескольких объектах.

“Блокирование доступа инспекторов МАГАТЭ к ядерному материалу на временно оккупированных территориях – это признаки сознательного нарушения Российской Федерацией Договора о нераспространении ядерного оружия”, – подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/298052045438546

Ожидается, что следующие заседания подгрупп и самой ТКГ состоятся 6-7 июля, пишет “Радіо Свобода”.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

По словам Кравчука, переговорный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе не дает реальных результатов ни в минском формате, ни в нормандском.

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14.

В декабре представитель Донецкой области в украинской делегации в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе, журналист Сергей Гармаш рассказывал, что оккупанты блокируют обмен. По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, переговоры по обмену удерживаемыми лицами практически заморожены из-за позиции РФ.

В мае боевики “ЛДНР” передали свои списки на обмен удерживаемыми лицами.

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