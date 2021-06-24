 

Как получить QR-код для посещения кафе и ресторанов

24.06.2021, 0:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

QR-код нужен для подтверждения вакцинации от коронавируса, перенесенного заболевания или отрицательного теста ПЦР. О способах получения QR-кода рассказал глава Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

Получить QR-код можно в электронной медицинской карте, на порталах mos.ru и emias.info, в специализированном приложении «Госуслуги. Стоп коронавирус», на едином портале государственных и муниципальных услуг, в регистратуре городских поликлиник. Бумажные справки и сертификаты без QR-кодов приниматься не будут.

Сотрудник ресторана наведет на код камеру мобильного телефона, перейдет по ссылке и увидит сообщение с подтверждением его действительности, а также последние цифры паспорта (для кодов, полученных на портале госуслуг или в приложении «Госуслуги. Стоп коронавирус») или дату рождения (для остальных кодов). После этого информацию нужно будет сверить с удостоверяющим личность документом.

Для оформления QR-кода с помощью портала mos.ru необходимо создать личный кабинет с упрощенной записью. Нужно ввести только имя, фамилию и дату рождения.

По словам Лысенко, это будет максимально быстрый и дружелюбный сервис. “Если нет записи — регистрируетесь, быстро происходит проверка по всем базам московским, и немедленно появляется QR-код. Дальше вы либо сохраняете его себе на телефон как фото, можно его сохранить и распечатать — это уже ваше решение”, – объяснил чиновник.

Заведения общественного питания Москвы с 28 июня смогут посещать только вакцинированные, переболевшие или те, кто имеет отрицательный ПЦР-тест, действительный 72 часа. Пройти тестирование нужно в одной из московских лабораторий, данные передаются в ЕМИАС.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.12 / Безалкогольные антисептики оказались не менее эффективны спиртовых

08.12 / Залоговый фундамент

07.12 / Мнение: Чависты победили на выборах в Венесуэле

17.02 / Мнение: Логвиново 2015. Детали и подробности

18.10 / Власти США казнят женщину впервые за последние 60 лет

28.10 / Мнение: О крымском статусе внезапно. Так чей же Крым на самом деле?

01.10 / Влад Топалов признался, что встает по утрам ради сына Майкла

02.12 / Пенсионерам пообещали новую выплату к Новому году: кто получит деньги

07.01 / Что грозит Любови Соболь

15.07 / Число задержанных на протестной акции в Минске превысило 180

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика