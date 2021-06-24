 

На Ямале произошла тройная авария

24.06.2021, 0:22, Разное
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На трассе в окрестностях города Коротчаево в Ямало-Ненецком автономном округе автомобиль “Нива” столкнулся сразу с двумя иномарками – Mitsubishi и Toyota, передает телеканал “360”. По предварительным данным, причиной такого поведения на дороге стало то, что водитель отечественной машины уснул за рулем. В результате пострадал один человек. Подробности произошедшего устанавливаются.



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