На Ямале произошла тройная авария

На трассе в окрестностях города Коротчаево в Ямало-Ненецком автономном округе автомобиль “Нива” столкнулся сразу с двумя иномарками – Mitsubishi и Toyota, передает телеканал “360”. По предварительным данным, причиной такого поведения на дороге стало то, что водитель отечественной машины уснул за рулем. В результате пострадал один человек. Подробности произошедшего устанавливаются.