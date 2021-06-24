Британский эсминец «Дефендер» пригласят в Севастополь для участия в параде в День памяти воинов, павших в Крымской войне

Министерство обороны России отправило приглашение капитану британского эсминца «Дефендер» и его экипажу на совместный военно-морской парад, посвященный Дню памяти воинов, павших в Крымской войне – 9 сентября.

– Мы высоко оценили стойкость и выдержку британских моряков, участвовавших в недавних событиях, мы приглашаем их к участию в нашем параде, в ходе которого они могут принять участие в реконструкции исторических событий прошлого, – сообщается в официальном заявлении, опубликованном на сайте Минобороны.

По сценарию мероприятия английский эсминец встретится с российской эскадрой, после чего в его сторону будет выдан предупредительный праздничный залп со стороны крупнейших российских крейсеров и эсминцев, а также береговых орудий, расположенных на берегу Севастополя. Адмиралтейство Великобритании пока не дало официального ответа.

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