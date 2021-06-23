Стало известно о смартфоне со сверхмощной зарядкой на 160 Вт

Инсайдеры поделились информацией о грядущем выходе нового смартфона Infinix со сверхмощным зарядным устройством. Как поясняют эксперты, сегодня на рынке можно найти зарядки, которые с нуля до 100% заполняют аккумулятор смартфона за 15 минут или чуть больше.

В данном случае процедура полной зарядки займет всего-то десяти минут, говорят инсайдеры. Дело в том, что мощность устройства составит 160 Вт!

Также специалисты приоткрыли завесу таинственности над самим смартфоном Infinix. Сообщают, что у данного гаджета будет экран с изогнутыми краями. На тех изображениях, которые можно найти в сети, видна тройная камера. Также специалисты заметили отсутствие разъема на 3,5 мм и наличие сканера отпечатков пальцев.