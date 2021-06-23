На Лукомльской ГРЭС в Белоруссии произошел пожар

Подразделения МЧС Белоруссии выехали на Лукомльскую ГРЭС для ликвидации возгорания, сообщила пресс-служба ведомства. Из-за пожара нарушено электроснабжение населенных пунктов Могилевской и Витебской областей, сообщили в Минэнерго Белоруссии.

Как передает БелТА, «подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре на Лукомльской ГРЭС», приводит заявление министерства ТАСС. Как уточнили в ведомстве, произошло возгорание одной из секций трансформаторной подстанции.

«Отключены восемь энергоблоков ГРЭС и все исходящие линии 330 кВ. Причины пожара устанавливаются. Принимаются комплексные меры для восстановления электроснабжения в максимально короткие сроки», – сообщила пресс-служба Минэнерго Белоруссии.

Пожарные смогут приступить к тушению после получения допуска от энергетиков.

Лукомльская ГРЭС расположена в городе Новолукомль Витебской области. Это одна из самых больших станций в республике, генерирующая около трети электроэнергии в стране.

Ранее в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко резко ответил на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о необходимости секторальных санкций против Минска. Он также обвинил Евросоюз в развязывании гибридной войны против Белоруссии и попытке задушить экономику республики, а также пригрозил перестать защищать ЕС от нелегальной миграции, контрабанды и наркотиков.

В понедельник Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США, Британия и Канада. Посол РФ в Минске Евгений Лукьянов заявил, что Москва окажет Минску поддержку.