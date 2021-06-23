 

Калининский район Петербурга остался без света

23.06.2021, 23:38, Новости дня
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В Калининском районе Петербурга произошло отключение электричества из-за технологического нарушения на подстанции, сообщили в компании «Россети Ленэнерго». На территории Северной ТЭЦ во Всеволожском районе Ленинградской области горит электроподстанция «Ручьи», сообщил источник в экстренных службах.

«Специалисты [компании] «Россети Ленэнерго» ведут работы по оперативному переключению потребителей в Калининском районе Петербурга после технологического нарушения на подстанции смежной сетевой организации. Бригады и диспетчеры компании организуют резервные схемы для скорейшего запитывания потребителей. В районы направлены дизель-генераторные установки», – приводит слова источника ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе Калининского района города, произошли нарушения в работе двух подстанций. Специалисты выясняют масштаб случившегося.

Перебои с электричеством наблюдались и в Выборгском районе города. Отключение света, отсутствие мобильного интернета произошли и в городе Мурино в Ленинградской области, граничащем с Калининским районом.

Как сообщил источник в экстренных службах, произошло возгорание на подстанции во Всеволожском районе Ленинградской области вблизи Петербурга. «Всеволожский район, поселок Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ. На территории Северной ТЭЦ горит электроподстанция «Ручьи», – сказал источник.

Председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен сообщила, что возгорание на электроподстанции «Ручьи» в Ленинградской области, из-за которого на севере города произошли перебои с электричеством, ликвидировано.

Ранее в среду на Лукомльской ГРЭС в Белоруссии произошел пожар, в результате оказалось нарушено электроснабжение населенных пунктов Могилевской и Витебской областей.



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