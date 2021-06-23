Россия заявила об обстреле британского эсминца, в Украине нашли штамм “Дельта”, сборная вышла в плей-офф Евро 2020. Главное за день

Инцидент с британским эсминцем в Черном море

Британский эсминец HMS Defender D36 шел из Одессы, когда минобороны России заявило, что он “нарушил границу” России в районе оккупированного Крыма. В военном ведомстве РФ сообщили, что бомбардировщик выполнил предупредительное бомбометание, пограничный корабль – предупредительную стрельбу по курсу движения Defender. Через несколько минут эсминец покинул “территориальное море” России. Военного атташе Великобритании в Москве вызвали в минобороны России.

В то же время в минобороны Великобритании заявили, что никакой стрельбы рядом с их кораблем не было. Великобритания предположила, что россияне проводили учения по артиллерийской стрельбе в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности.

Хотя российские СМИ представили эту историю так, будто эсминец якобы вошел в зону Крыма, а после предупредительной стрельбы покинул ее, мониторинг движения судна доказывает, что корабль спокойно продолжал свою миссию и не менял курса, отмечает LIGA.net.

В МИД Украины заявили, что страны – члены НАТО должны коренным образом пересмотреть свое взаимодействие и свою политику в Черном море, а корабли НАТО – постоянно присутствовать в Черном море для предупреждения российской агрессии.

В Украине готовятся к учениям Sea Breeze

Международные учения Sea Breeze 2021 в Черном море будут самыми масштабными с 1997 года, сообщил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

Россия заявила, что эти учения носят “агрессивный характер”, “повышают риски непреднамеренных инцидентов” и “поощряют милитаристские настроения в Киеве”. Посольство России в США попросило Америку и союзников отказаться от учений.

В Украине нашли штамм коронавируса “Дельта”

В Украине зафиксировали первые случаи “индийского” штамма коронавируса.

Министерство иностранных дел Украины рекомендует не посещать страны, где наблюдается вспышка коронавируса в связи с распространением “Дельты”, а в СНБО не исключают, что сообщение с ними будет полностью закрыто. Пока что Кабмин ввел обязательный экспресс-тест на COVID-19 в пунктах пропуска для пересечения украинской границы прибывшим из четырех стран.

В Украину пришел штамм коронавируса “Дельта” – что это такое и чем он опасен. Главное

В Украине начался четвертый этап COVID-вакцинации. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил открыть центры вакцинации от COVID-19 в каждом райцентре.

По данным Госстата, COVID-19 стал причиной более 10% смертей в Украине за первые четыре месяца 2021 года.

В МИД Украины ответили, смогут ли украинцы свободно путешествовать в Европу после вакцинации CoronaVac

Благодаря победам сборных Испании и Швеции в группе E Украина вышла в 1/8 финала Евро 2020 – это первый раз в истории, когда сборная Украины по футболу преодолела групповой этап чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это “футбольной магией” и заявил, что “футбольная фортуна вернула нам долг за все разы, когда она была к нам несправедливой”.

Украину с визитом навестила президент Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла в Украину вечером 22 июня, 23 июня встретилась с президентом и премьером Украины. Военный караул у дверей Мариинского дворца она приветствовала словами: “Слава Украине!”

Украина внесла Киркорова в черный список

Российский певец Филипп Киркоров вошел в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Замглавы НБУ перешел на работу в МВФ

Наблюдательный совет Национального банка Украины согласовал увольнение замглавы НБУ Дмитрия Сологуба. Теперь он будет работать в офисе МВФ в Вашингтоне, причем его новая должность не пересекается с вопросами сотрудничества Украины и МВФ.

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