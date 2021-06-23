ПАСЕ приняла “наиболее жесткую за все времена” резолюцию о нарушениях прав человека в Крыму, ее назвали “победой Украины”

“В процессе обсуждения на заседании комитета по равенству и недискриминации и непосредственно в зале был принят целый ряд поправок, которые системно констатируют политическую основу преследований крымских татар оккупационными властями. Изменение тональности документа чувствуется и в его названии: с “Ситуации с крымскими татарами” она превратилась в “Нарушения прав человека, совершенные в отношении крымских татар в Крыму”, – написала нардеп.

По ее словам, “резолюция однозначно является победой для Украины”.

https://www.facebook.com/yevheniya.khudzik/posts/10161057604137598

ПАСЕ приняла документ на основе отчета, составленного Торхильдуром Сунной Оварсдоттиром из Исландии.

Подтвердив непризнание аннексии Крыма РФ, ассамблея осудила “серьезные нарушения прав человека”, совершенные в отношении крымских татар, говорится в сообщении на сайте ПАСЕ.

Парламентарии призвали российские власти расследовать “каждый предполагаемый случай убийства и насильственного исчезновения” в Крыму и наказать виновных в этом, снять запрет на деятельность крымскотатарских СМИ, применять на полуострове законы, действующие в Украине, вместо российского законодательства (в частности, в сфере терроризма и экстремизма), прекратить перевод задержанных из Крыма на территорию РФ, а также освободить всех лиц, незаконно задержанных или заключенных в тюрьму из-за злоупотребления российским законодательством в АРК, в том числе по политическим причинам.

В резолюции также предлагается “прямое вовлечение представителей крымских татар в международный диалог, связанный с положением крымских татар и Крыма”.

Как добавил в Telegram нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко, ПАСЕ призвала Россию немедленно освободить Крым, отменить запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, прекратить принудительный призыв крымчан в ряды армии РФ и препятствование работе юристов и правозащитников на полуострове.

По мнению Кравчук, резолюция ПАСЕ сможет усилить позиции Украины в международных судах против РФ.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного “референдума” 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch. В апреле 2016 года министерство юстиции РФ внесло Меджлис крымскотатарского народа в перечень запрещенных организаций.

Европейский суд по правам человека 14 января 2021 года большинством голосов принял к рассмотрению жалобы Украины против России по ряду нарушений прав человека в Крыму.

По информации Крымской правозащитной группы, на конец 2020 года 109 крымчан находились в тюрьмах по политически или религиозно мотивированным приговорам.

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