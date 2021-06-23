Аномальная жара: в Киеве побит 70-летний температурный рекорд
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Она отметила, что столица побила температурный рекорд 1946 года – в том году 23 июня зафиксировали +33 °С.
При этом синоптики отмечают, что это не предел и уже 24 июня в столице ожидается +35 °C. Такая же ситуация должна сложиться в пятницу, 25 июня.
Синоптики ожидают, что немного снизит температуру дождь, который прогнозируют в Киеве в эти выходные.
Контекст:
22 июня часть Украины, в том числе Киев, накрыла пылевая буря, пришедшая из астраханских степей России.
Кроме того, в Киеве из-за жары и бури в воздухе увеличилась концентрация вредных веществ.
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