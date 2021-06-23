 

Аномальная жара: в Киеве побит 70-летний температурный рекорд

23.06.2021, 23:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Она отметила, что столица побила температурный рекорд 1946 года – в том году 23 июня зафиксировали +33 °С.

При этом синоптики отмечают, что это не предел и уже 24 июня в столице ожидается +35 °C. Такая же ситуация должна сложиться в пятницу, 25 июня.

Синоптики ожидают, что немного снизит температуру дождь, который прогнозируют в Киеве в эти выходные.

Контекст:

22 июня часть Украины, в том числе Киев, накрыла пылевая буря, пришедшая из астраханских степей России.

Кроме того, в Киеве из-за жары и бури в воздухе увеличилась концентрация вредных веществ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.04 / Степанов заявил, что во всех регионах Украины ситуация с COVID-19 стабилизируется

07.07 / Помпео – США изучают вопрос о запрете TikTok

31.08 / Мужчина напал с ножами на милиционеров в Белоруссии

31.03 / Skoda представила эскизы обновленного кроссовера Kodiaq

21.11 / SpaceX запустила на орбиту метеорологический спутник нового поколения

04.04 / France 3 – «симулякр демократии» — французская оппозиция раскритиковала правительство за решения в обход парламента

01.06 / Guardian – ведущий инфекционист США призвал не праздновать победу над COVID-19 раньше времени

10.02 / Эксперт: Волков скопировал идею акции с фонариками с акций в честь Дня Победы

19.10 / Новый Audi E-Tron GT RS 2021 года получит трехмоторный агрегат на 700 «лошадей»

04.03 / Социолог о возможном создании новой партии власти: Это будет такая же, как и “Слуга народа”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика