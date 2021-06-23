Литовские коммунальщики приехали смывать надпись с белорусского посольства в майках с портретом Протасевича

На опубликованных Шимашюсом фотографиях видно, что сотрудники муниципальной компании Grinda приехали на задание на машине с БЧБ-флагом и в майках с фото белорусского политзаключенного, журналиста Романа Протасевича.

“Радует, что хотя бы посольство режима не думает, что Роман Протасевич – террорист. Нам было приятно исполнить свой долг”, – написал мэр Вильнюса. Аналогичный пост был опубликован в Facebook горсовета Вильнюса.

https://www.facebook.com/remigijus.simasius/posts/2289918234477831

Контекст:

Протасевича и его девушку Софию Сапегу задержали в Минске 23 мая. Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению находящегося при власти в Беларуси Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

Вечером 24 мая появилось первое видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

На пресс-конференции 14 июня Протасевич заявил, что Сапега и его родители стали заложниками ситуации вокруг его задержания. Он также несколько раз повторил, что никто его не бил, он чувствует себя хорошо.

Некоторые иностранные дипломаты и журналисты BBC вышли из зала, где проходила пресс-конференция, отказавшись принимать участие в мероприятии, на котором задержанный журналист находился не по своей воле и под давлением.

Представители белорусской оппозиции называли предыдущие продемонстрированные белорусским телевидением “интервью” с журналистом результатом пыток и отмечали, что Протасевич – “заложник в руках террористов”. Отец Протасевича также выражал уверенность, что его сына заставили говорить все, что было сказано в опубликованных видео.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Ряд стран ввел ограничения на авиасообщение с Беларусью. Кабмин Украины с 26 мая принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

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