В России грядет новое подорожание ряда товаров

Уже несколько лет в России наблюдается рост цен на продукты. Эпидемия коронавируса лишь обострила ситуацию. Власти страны призывают поставщиков удерживать цены в разумных пределах.

Из-за введения акцизов в стране могут взлететь цены на газированные напитки. Об этом предупредили в организации “Союзнапитки”. Цена на сладкие безалкогольные газированные напитки обязательно увеличится, если акцизы будут введены, заявил представитель компании Дмитрий Пестерев, пишет URA.RU. В Правительстве России предполагают, что годовой акцизный сбор составит от 10 до 20 млрд рублей.

Пестерев подчеркнул, что пока делать прогнозы по поводу снижения продаж рано. “Союзнапитки” не поддерживает такие регуляторные меры. Ведь обложение налогом непременно потянет за собой изменение цен целой продуктовой категории, а также производство сахара, упаковки и так далее.

Ранее сообщалось, что в России грядет резкий скачок цен на бумажные книги. Это связано прежде всего с развитием интернет-технологий. По прогнозам специалистов, к 2024 году произойдет удвоение рынка электронных изданий и аудиокниг. Эксперты полагают, что бумажные книги превратятся в статусный артефакт.