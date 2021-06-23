Мнение: Из жизни воришек…

«У войны не женское лицо» – это книга не лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич, это книга, изданная «Единой Россией».

Так и написала пресс-служба «Единой России»: «В Татарстане издан первый том книги «У войны не женское лицо», в котором собраны воспоминания женщин… Книга выпущена парламентским объединением женщин-депутатов… под руководством вице-спикера Госсовета РТ, заместителя секретаря ТРО ВПП «Единой России» Татьяны Ларионовой…» (отсюда).

Сама Ларионова тоже скромно написала на своей странице в Instagram: Сегодня день рождения новой книги: « У войны не женское лицо»…

Они даже не понимают, что украли чужое название. И не понимают, что воровать – это плохо…

Фотограпфия отсюда

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