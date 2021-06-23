 

Мнение: Из жизни воришек…

23.06.2021, 23:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

«У войны не женское лицо» – это книга не лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич, это книга, изданная «Единой Россией».

Так и написала пресс-служба «Единой России»: «В Татарстане издан первый том книги «У войны не женское лицо», в котором собраны воспоминания женщин… Книга выпущена парламентским объединением женщин-депутатов… под руководством вице-спикера Госсовета РТ, заместителя секретаря ТРО ВПП «Единой России» Татьяны Ларионовой…» (отсюда).

Сама Ларионова тоже скромно написала на своей странице в Instagram: Сегодня день рождения новой книги: « У войны не женское лицо»…

Они даже не понимают, что украли чужое название. И не понимают, что воровать – это плохо…

Фотограпфия отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.06 / После Путина внимание Байдена переключается на Си

08.02 / На складе в Москве потушили крупный пожар

28.08 / Мнение: Обратка

26.08 / Тайна легендарной земли Туле

25.08 / Сколько кофе на самом деле можно пить при беременности?

20.10 / Мнение: Антиковидное сопротивление в Европе

30.09 / Мнение: Как «Новичок» рождает цензуру

13.11 / Мнение: Коротко по Карабаху. 12.11.2020

18.02 / Мнение: Тест №23. Психоалхимия. Разморозка. Второй поток

01.03 / Скандалы: Жизнь на широкую ногу на $500 в месяц

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика