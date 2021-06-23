Стиль пин-ап: что это такое и как вписать его в свой образ этим летом, чтобы выглядеть не хуже винтажных красавиц

Этим летом в моду входят оригинальные стили. Одним из них является образ винтажных красоток под названием пин-ап. Он отличается эффектностью, женственностью, нежностью и даже кокетливостью. Вот советы, как его использовать в современном варианте.

Стиль пин-ап

Название этого стиля переводится как «приколоть» или «пришпилить». Появился он в сороковые годы прошлого столетия, когда яркие плакаты с красотками (в основном знаменитостями) прикалывали к стене при помощи кнопок. Все любовались женственными формами, экстравагантным макияжем, оригинальными фасонами нарядов и женской красотой в целом. Сегодня стиль снова находится на пике популярности, и вы можете подобрать себе соответствующие наряды.

Выбор времени

В каждый период была соответствующая мода. Поэтому начиная с сороковых годов постоянно менялись тенденции. Наверняка у вас есть свои предпочтения относительно того или иного времени. Вам нравится мода пятидесятых, семидесятых или любых других десятилетий? Выбирайте то, что вам по вкусу, и подстраивайте время под стиль. Это сделать очень просто, если принять во внимание некоторые его особенности. Об этом пойдет речь ниже.

Облегающий силуэт

Основным требованием стиля является облегающий силуэт. Речь идет не только о платьях и юбках, но и о рубашках и брюках, которые должны подчеркивать утонченность талии, оригинальную форму груди, пышность бедер и стройность ног. Если вы не являетесь обладательницей идеальных форм, некоторые недостатки фигуры можно удачно замаскировать при помощи фасонов и расцветок.

Декольте

Обязательно сделайте оригинальный вырез, чтобы продемонстрировать красоту зоны декольте. Это может действительно быть вырез на платье или топе (круглый, квадратный, в виде трапеции или прямоугольника). Есть вариант расстегнуть верхние пуговицы на рубашке (например, клетчатой), чтобы похвастать красотой шеи и подчеркнуть привлекательную форму груди, завязав рубашку на узел.

Тонкая талия

На всех без исключения нарядах должна быть подчеркнута утонченность талии. Это можно сделать при помощи разных ухищрений. Речь идет о крое, пояске или ремешке, оригинальной застежке или контрасте (например, очень пышная юбка будет подчеркивать тонкую талию). Отличным вариантом является удачный выбор расцветки. При помощи геометрических рисунков можно «нарисовать» себе почти идеальную талию.

Обувь

Выбирайте обувь на высоком каблуке. Это поможет вам стать визуально выше и стройнее. К тому же туфли должны быть яркие и оригинального кроя или материала, чтобы сразу привлечь внимание. Например, даже черные из кожи, покрытой лаком, будут смотреться очень стильно и эффектно. В общем, обувь, несомненно, должна быть одним из акцентов.

Яркая помада

Самой популярной в данном случае является красная помада, на которую смело можно делать ставки. Она всегда смотрится привлекательно на женских губах и делает весь наряд очень ярким и экстравагантным.

Однако есть возможность использовать розовый цвет, который смотрится женственно, нежно и кокетливо. Гармонично сочетаются с яркой помадой стрелки на глазах, а также удлиненные и пышные ресницы.

Челка

Отличным решением для стиля пин-ап является выбор челки. Вы можете сделать ее разной формы. Наиболее популярным является завиток в виде валика по направлению к макушке. Однако вы можете выбрать ту, которая вам больше нравится. Отличным дополнением станет такой аксессуар, как платок или косынка, завязанные сверху на узелок. Образ получается веселый, задорный, поднимающий настроение у всех окружающих.

Вместо заключения

Помните о том, что одежда и макияж должны быть яркими и эффектными. В вашем распоряжении платья и юбки, брюки и комбинезоны, аксессуары и косметика – все, что вам нравится из винтажной моды.