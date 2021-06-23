В Петербурге — аномальная жара
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Горожане купаются в фонтанах, а МЧС просит не выходить из дома.
Погода в городе на Неве пятый день подряд бьет исторические рекорды — так тепло в эти дни в Петербурге не было больше ста лет. По прогнозам синоптиков жара продержится до конца недели. А пока городское управление МЧС рассылает предостережения, в которых просит жителей не выходить из дома, пить минеральную воду и следить за давлением.
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
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Источник: Новая газета
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