В Петербурге — аномальная жара

Горожане купаются в фонтанах, а МЧС просит не выходить из дома.

Погода в городе на Неве пятый день подряд бьет исторические рекорды — так тепло в эти дни в Петербурге не было больше ста лет. По прогнозам синоптиков жара продержится до конца недели. А пока городское управление МЧС рассылает предостережения, в которых просит жителей не выходить из дома, пить минеральную воду и следить за давлением.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

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