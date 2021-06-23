 

После недавнего обновления ОС Windows 10 выросла производительность игр

23.06.2021, 22:48, Новости дня
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Позавчера вышло свежее обновление операционной системы Windows 10 под кодом KB5003690, которое наверняка стало приятным сюрпризом для геймеров. На устройствах, работающих на данной операционной системой, существенно повысилась производительность видеоигр.

Также эксперты отмечают, что на кнопке «Новости и интересы» наконец-то устранили размытость, которая явно раздражала многих пользователей.

Как заявил разработчик, новый патч позволит исправить целый ряд ошибок, выявленных за последнее время в операционной системе. Например, проблемным был ввод PIN-кода, позволявшего осуществлять вход в систему через Windows Hello. Напомним также, что на завтра назначена презентация новой версии ОС Windows 11.



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