 

В РФ официально представлены умные часы Watch 3 под управлением HarmonyOS 2.0

23.06.2021, 22:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Китайский гигант индустрии Huawei официально представил на территории Российской Федерации новую модель умных часов Watch 3 Одной из отличительных особенностей наручного устройства является то, что оно работает на новой операционной системе HarmonyOS 2.0, также разработанной специалистами Huawei.

Собственно говоря, на российский рынок выведено два устройства из одной линейки продукции – это Watch 3 и Watch 3 Pro. Как видно из названия, вторая модель более сложная.

Отсюда и разница в ценах, поясняют эксперты. Они стартуют с 29 990 руб. и достигают 36 990 руб. В данный момент пользователи ожидают открытия предзаказов, которые стартуют 6 июля и продлятся в течение десяти дней. Затем умные часы попадут в свободную продажу.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.03 / США пора задуматься, как вбить клин между Россией и Китаем

25.01 / Президент Португалии переизбран на второй срок

03.07 / Нацпроекты: высокоскоростной интернет в самых дальних уголках Забайкалья

31.12 / Алиев заявил о неподконтрольных властям Армении отрядах в Карабахе

27.04 / “Я тебя убью нах…й”. Медсестры московской больницы издевались над пожилой пациенткой

26.02 / Нефть подешевела на укреплении доллара

02.10 / Пашинян обвинил Турцию в переброске тысячи наемников в Карабах из Сирии

24.03 / Севший на мель контейнеровоз в Суэцком канале все еще блокирует десятки судов

27.01 / В Одессе мужчина с катаной и заточкой крушил двери соседей – полиция

23.02 / “Финита”. Венедиктова прокомментировала сообщение о подозрении топ-фигуранту дела “ПриватБанка” и заявила, что для нее “не существует фамилий”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика