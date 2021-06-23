В РФ официально представлены умные часы Watch 3 под управлением HarmonyOS 2.0

Китайский гигант индустрии Huawei официально представил на территории Российской Федерации новую модель умных часов Watch 3 Одной из отличительных особенностей наручного устройства является то, что оно работает на новой операционной системе HarmonyOS 2.0, также разработанной специалистами Huawei.

Собственно говоря, на российский рынок выведено два устройства из одной линейки продукции – это Watch 3 и Watch 3 Pro. Как видно из названия, вторая модель более сложная.

Отсюда и разница в ценах, поясняют эксперты. Они стартуют с 29 990 руб. и достигают 36 990 руб. В данный момент пользователи ожидают открытия предзаказов, которые стартуют 6 июля и продлятся в течение десяти дней. Затем умные часы попадут в свободную продажу.