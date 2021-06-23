TSMC обеспечит микросхемами Apple и производителей автомобилей

Как стало известно из достоверных источников, компания TSMC намерена немного сменить сферу деятельности. В частности, производство микросхем для персональных компьютеров будет сокращено.

Вместо этого TSMC обещает больше таких изделия для американского производителя электроники Apple, который использует комплектующие, в основном для сборки смартфоном и других мобильных гаджетов.

Также значительно больше микросхем будет отгружено для автопроизводителей. Современная автомашина – это также сложное устройство, напичканное высокотехнологической электроники. И там возник дефицит комплектующих который хочет восполнить TSMC. По прогнозам экспертов, возникши на рынке дефицит микросхем удастся преодолеть не ранее, чем через два года.