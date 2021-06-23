Пилот S7 дал показания по делу о взятке

Задержанный по делу о взятке за трудоустройство на должность пилота ведущий пилот-инструктор авиакомпании S7 дал признательные показания по делу летного директора перевозчика Мансура Бадракова, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В ходе допроса ведущий пилот-инструктор, подозреваемый в посредничестве в коммерческом подкупе, сообщил о сотрудничестве со следствием и рассказал все детали незаконной сделки между Бадраковым и пилотом, который обратился к летному директору авиакомпании с просьбой трудоустроить его на лайнер Airbus A320neo», – отметил собеседник ТАСС.

В отношении пилота-инструктора избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в региональном СК.

В среду стало известно о задержании в Подмосковье летного директора авиакомпании S7 Airlines Мансура Бадракова при получении 1,5 млн рублей за трудоустройство на должность пилота первого в РФ лайнера Airbus A320neo.