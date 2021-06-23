Словакия собралась перепродать партию «Спутника V» другим странам

Правительство Словакии приняло решение продать или передать на безвозмездной основе 160 тысяч из 200 тыс. доз поступившей в республику 1 марта российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщило Словацкое телевидение.

Как утверждается в материале, партию препарата могут передать Аргентине и странам западной части Балканского полуострова, которые проявили интерес к ее получению. Срок годности полученной Словакией партии «Спутника V» истекает в июле, передает ТАСС.

По словам бывшего премьера Словакии Игоря Матовича, слова которого привело словацкое сетевое издание «Главные новости», «многие глупые люди [в Словакии] были бы очень рады, если бы срок годности вакцины «Спутник V» истек и она уже не могла бы использоваться». «Чтобы воспрепятствовать такой приземленной радости, я предоставил Минздраву контакт с Аргентиной, которая хочет выкупить [у Словакии] столько [доз] «Спутника V», сколько мы хотим продать», – сообщил Матович.

Напомним, 7 июня в Словакии началась вакцинация «Спутником V». При этом Братислава отказалась покупать новые партии «Спутника V». В марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины. В частности, власти Словакии настаивали, что полученная ими российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet. После этого РФПИ обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть «Спутник V» для передачи нуждающимся странам. Однако в итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины.