 

Вован и Лексус разыграли британских парламентариев от имени Волкова

23.06.2021, 22:40, Новости дня
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные под псевдонимами Вован и Лексус, разыграли британских парламентариев от имени соратника Алексея Навального Леонида Волкова.

Председатель комитета по иностранным делам британского парламента Том Тугендхат и экс-министр по Европе, парламентарий Крис Брайант поговорили по видеосвязи с Лексусом, который представился Волковым. Запись конференции выложена на YouTube-канале пранкеров.

Брайант, в частности, поддержал идею «Волкова» слепить противников оппозиции фонариками. Пранкер сказал, что российская оппозиция начинает новую кампанию. «У меня есть новый метод, новая стратегия как заставить Путина нас слушать. И я создал новый вид протеста. Если хочешь видеть, давай покажу тебе. Это фонарик, мы будем слепить их!» – сказал «Волков», показав в камеру включенный фонарик. Брайант отметил, что ему нравится эта идея.

Также Брайант попросил пранкера, притворившегося Волковым, сообщать о каких-то «особых вещах», о которых ему нужно знать. Однако помочь оппозиции материально британский депутат отказался. «Я не по деньгам, извини», – ответил Брайант «Волкову» в ответ на просьбу дать денег на «правильное движение».

«Самое последнее чем я могу помочь, Леонид, это деньгами, я боюсь. И наш аргумент в том, что если иностранное государство даст денег вам, тогда Путин использует это против вас, не так ли?» – отметил Брайант. В свою очередь, Тугендхат в беседе с «Волковым» сказал, что у него нет денег, кроме его зарплаты. «Леонид, если тебе нужны деньги иди к правительству. Я не правительство», – отметил он.

Напомним, в мае Вован и Лексус разыграли голландских парламентариев, призвав их голодать за Навального, а в апреле Лексус заставил украинских депутатов петь гимн.



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