 

39% украинцев считают распространение наркотиков основной проблемой, с которой стоит бороться правоохранителям – опрос

23.06.2021, 22:34, Новости дня
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35,7% опрошенных думают, что в первую очередь правоохранители должны бороться с водителями, которые управляют транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

О необходимости пресекать хулиганство и ограбления квартир и домов заявили 31,9% и 31,2% респондентов соответственно.

Также среди важных проблем, на которые правоохранителям стоит обратить внимание, назывались коррупция должностных лиц в органах власти (24%), мошенничество (23,3%) и ограбления в общественных местах (18,9%).

Скриншот: dif.org.ua

Опрос проводился с 14-го по 19 мая среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2020 респондентов методом личного интервью. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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