 

Dzidzio заявил, что снял половину фильма с собой в главной роли, а после внезапно удалил пост

23.06.2021, 22:34, Новости дня
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“Половину “Где деньги” отсняли. Это называется экватор”, – написал 37-летний артист у себя в Instagram, сопроводив пост своей фотографией в смокинге с огромной бабочкой.

Позже исполнитель почему-то удалил этот пост и сделал новый, в котором написал: “Где деньги”? Ответ во всех кинотеатрах”.

По сценарию, пианист-авантюрист Миша в поисках денег для освобождения друга из-под ареста устраивается работать к старой хозяйке таинственного дома. Вскоре он узнает, что вопрос “где деньги?” интересует не только его, а всех жильцов дома.

Фильм снимается в Киеве на киностудии имени Довженко и во Львове при поддержке Государственного агентства по вопросам кино. Главные роли, помимо Хомы, исполняют Ада Роговцева, Сергей Либа и Анна Буткевич.

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Контекст:

Михаил Хома родился 20 ноября 1983 года в селе Бортники Жидачевского района Львовской области. Осенью 2020 года артист признался, что обязан своей жизнью бабушке Катерине, которая не разрешила его матери Галине Хоме делать аборт, вопреки медицинским показаниям.

Мать артиста последние 20 с лишним лет живет и работает в Португалии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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