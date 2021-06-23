Зеленский о выходе сборной Украины в плей-офф Евро 2020: Футбольная магия существует. Такой шанс нельзя терять

Украина прошла в плей-офф турнира благодаря победам сборных Испании и Швеции в группе E над командами Словакии (5:0) и Польши (3:2) соответственно.

“Никогда в жизни не верил в магию, но сегодня могу сказать наверняка: футбольная магия существует. Наша сборная – в 1/8 Евро 2020! Такой шанс нельзя терять, ребята, вся страна ждет максимальной отдачи! Слава Украине!” – написал Зеленский.

Ніколи в житті не вірив у магію, але сьогодні можу сказати напевно – футбольна магія існує. Наша збірна – в 1/8 Євро-2020!!! Такий шанс не можна втрачати, хлопці, вся країна чекає максимальної віддачі! Слава Україні! pic.twitter.com/G8VjnwiOMQ

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 23, 2021

По мнению главы государства, “футбольная фортуна вернула нам долг за все разы, когда она была к нам несправедливой”.

“Вспомнить хотя бы незасчитанный гол в ворота Англии на Евро 2012. Поэтому сегодня мы проходим дальше не без доли везения, но точно заслуженно”, – подчеркнул Зеленский в Facebook.

По его словам, у футболистов сборной Украины появился “шанс доказать, что все это время мы просто разминались”.

“И я уверен, что в 1/8 [финала Евро 2020] вы покажете свой настоящий, крутой футбол, к которому все мы привыкли. Верим в вас! Верим в команду! Верим в Украину!” – резюмировал президент Украины.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2843958685854489

Контекст:

Сборная Украины по футболу впервые в истории преодолела групповой этап чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира. Соперник команды тренера Андрея Шевченко станет известен поздно вечером 23 июня после заключительных матчей в группе F.

В первом туре Евро 2020 сборная Украины по футболу 13 июня в Амстердаме проиграла сборной Нидерландов со счетом 2:3. По ходу матча украинцы отыгрались с 0:2 и упустили ничью в конце поединка.

Обыграв команду Северной Македонии, сборная Украины прервала серию из шести поражений подряд в финальных частях чемпионатов Европы по футболу. Последний раз национальная команда побеждала сборную Швеции на домашнем Евро 2012 со счетом 2:1.

В третьем матче группы С на Евро 2020 Украина минимально проиграла сборной Австрии и заняла в итоге третье место, имея в активе три очка, но сохранила шансы выйти в плей-офф турнира в качестве одной из четырех лучших команд турнира, занявших третьи места в своих группах.

—