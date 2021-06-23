 

“Живая память”: интерактивная карта на mos.ru рассказывает о героях ВОВ

23.06.2021, 22:26, Разное
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В 2020 году на официальном сайте мэра Москвы – mos.ru – появилась интерактивная карта с указанием улиц, переулков, площадей, бульваров, проспектов и парков, названных в честь наших выдающихся потомков, внесших значительный вклад в победу Советского Союза над нацистской Германией. Проект носит название “Живая память”.

Интерактивную карту сопровождает красноречивый эпиграф: “Москва помнит и чтит героев Великой Отечественной войны. Почти в каждом районе столицы есть улицы, названные в честь наших отцов и дедов, сражавшихся с нацистами. 164 улицы, проспекта, площади и переулка Москвы носят имена защитников Родины. Город — живая память о них”.

Для удобства пользователей все топонимы разделены в меню по административным округам. Если нажать на метку геолокации на карте, откроется справочная информация о конкретном человеке, будь то маршал Советского Союза, рядовой красноармеец или офицер разведки.

Кроме того, посетителям сайта доступны фотографии героев войны, предоставленные Министерством обороны РФ и Главным архивным управлением Москвы. Отметим также, что карта была сформирована для сохранения локальной идентичности в рамках столичной программы “Мой район”.



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