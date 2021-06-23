Ефремов: «Могу не выдержать» – Личное мнение

Если вы думаете, что дело Ефремова давно завершилось, он получил заслуженное наказание и на этом — всё, то глубоко заблуждаетесь. И он, и его адвокаты продолжают бороться за снижение срока.



Фото: Соцсети

«Я неоднократно видел фото кабины и рулевой стойки из автомобиля Сергея Захарова и, как опытный водитель, делаю вывод, что он не был пристегнут. Моя цель – снижение наказания до разумных пределов. Прошу проявить ко мне милосердие, ведь срок в 7,5 лет с учетом состояния своего здоровья я могу не выдержать…», — Комсомольская правда.

То есть, погибший Сергей Захаров сам виноват. Не пристегнулся. Скосите срок, а то я не выдержу.

А чего не выдержишь-то? Ах, да — состояние здоровья. Ну, ещё бы — так пить, как ты пил, Миш, я бы тоже не выдержала.

Адвокаты упирают на то, что Миша — благотворитель. Есть награды от государства. Кроме того, у него на иждивении есть жена и ещё кто-то там.

В общем, харе сидеть — отсидел за убийство годик. Пора и на свободу — с чистой совестью, потому что Захаров был не пристёгнут. Как опытный водитель, Миша видит причину трагедии в этом. Не в том, что сам был пьян, как сапожник.

Вчера по радио слышала какого-то чудика. Он говорил, что у погибшего машина — говно. А значит, сам виноват.

Действительно, его правда — был бы самосвал или трактор, Ефремов не сидел бы в тюрьме, а оказался на кладбище.

Не удивлюсь, если Мишане скосят срок заключения. Заслуженный человек. Состояние здоровья, опять же, не то.

Вот только есть у меня внутренняя уверенность, что Мише в тюрьме будет лучше — слышь, Ефремов, поверь мне, я редко когда ошибаюсь. Вот выйдешь ты, что опять будешь делать? Отметишь на радостях? Способно ли выдержать твоё здоровье такой вот праздничек?

Что думаете? Где должен быть Михаил Ефремов? О милосердии просит, попутно обвиняя погибшего.

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