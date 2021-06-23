Оригинальный тканый коврик смотрится очень красиво, а нужен лишь картон, пряжа, нитки или тканевые полоски

Домашние коврики постоянно нуждаются в обновлении, большинство из них приходят в негодность примерно через год после начала использования. Это может рассматриваться как постоянные расходы, но если вы умеете создавать изделия своими руками, то малый срок жизни коврика становится огромным плюсом, дающим возможность привносить в дом новшества в любое время и по любому поводу.

Я научилась плести напольные покрытия в нескольких техниках, но всегда есть неосвоенные направления. Одним из забытых, но старательно возрождаемых промыслов является ткачество. Чтобы оценить красоту изделий и прикоснуться к технике, стоит сделать небольшой круглый коврик для прихожей. Создать его своими руками очень просто!

Инструменты и материалы

Для создания плетеного коврика используются нитки, пряжа и даже разрезанная на тонкие полоски изношенная одежда. А чтобы добавить изделию немного игривости и настроения, можно использовать бахрому, а отделку края завершить разноцветными помпонами.

Что потребуется:

Несколько видов пряжи (подойдут остатки от вязания или нитки от распущенных трикотажных кофт), шнуры, веревки, разрезанные на полоски ткани (в том числе приготовленная на выброс одежда) и т.д.Несколько метров готовой бахромы с помпонами.Толстый картон.Ножницы или макетный (канцелярский) нож.Ручка, линейка.Бортовка или дублерин с клеевым слоем (по желанию).

Подготовка

На куске картона начертите круг диаметром не менее 55-60 см. Геометрическую фигуру легко нарисовать, используя карандаш и кусок нитки. Определите центр круга, отложите от него с помощью линейки в любую из сторон 60 см, привяжите к одному концу нитки ручку, а второй конец удерживайте пальцем в центре. Установите ручку на отметке и прочертите круг. Вырежьте его ножницами или ножом.

Прочертите на картонной заготовке две перпендикулярные линии, пересекающиеся в центре круга, добавьте диагональные направляющие, в общей сложности нарисованных линий должно быть около 60 штук. Отступите на 1 см от внешнего края на каждой прочерченной линии, сделайте метки, а затем сделайте надрезы такой же глубины. Таким образом создается примитивный ткацкий инструмент для создания плоского изделия из ниток.

Основа

Переверните картонный станок на обратную сторону и закрепите конец пряжи в центре, используя универсальный клей. Протяните нить через разрез по верхнему краю картона на лицевую сторону, продолжите прокладку нити на противоположную сторону, проденьте через разрез. Наматывайте пряжу, закрепляя ее по верхнему краю, пересечения нитей необходимо проводить через центр станка.

Дальнейшее плетение будет проводиться по концентрическим кругам. Поскольку в центре образовалось утолщение из пересекающихся нитей основы, то несколько первых кругов переплетения необходимо осуществить тонкой пряжей. Закрепите конец стартовой нити на тыльной стороне основы, плотно вплетя ее в пересекающиеся шнуры, отмотайте от клубка около 2 метров, оставьте конец свободным.

Разноцветье

Для заполнения пространства в центре распределите нити основы на несколько пучков, выведите свободный конец за пределы круга. Проложите нить над первым пучком, пропустите ее под низом следующего пучка, чередуйте направление, плотно располагая концентрические круги.

При необходимости плотнее сдвигайте полотно к центру при помощи вилки или карандаша. Когда первая нить окончится, проводите такую же операцию со следующими мотками. Конец нити и начало следующей, связывайте плотным узлом, маскируя его с изнаночной стороны в следующем ряде плетения.

Когда будет заполнен круг радиусом 5-7 см, перераспределите количество нитей в пучках основы, они должны стать тоньше, а их общее количество – больше. Распределяйте нити основы таким образом, чтобы плетение на последних 10 см круга осуществлялось с использованием каждой диагональной линии пряжи. Постепенно делайте рабочую нить концентрического плетения гораздо длиннее, если хотите сохранить одинаковую толщину разноцветных полос.

Создавая круговой рисунок, добавьте в середине изделия одну или две линии из бахромы с круглыми помпонами, это очень оживит фактуру и рисунок коврика. Перейдя через условный экватор, можно начать использование более плотной пряжи или шнура. Не делайте резких переходов в толщине нити, чтобы избежать перепада высоты в готовом изделии.

Завершающий этап

Не доходя 3-4 см до верхнего края, завершите ткачество, закрепите конец рабочего шнура, привязав его к нитям основы. Для завершения работы аккуратно разрежьте 2 нити основы с тыльной стороны картона, свяжите их узлом возле основного полотна, найдите на противоположной стороне обрезанные шнуры и свяжите вместе их концы.

Проделайте такие же процедуры по всему периметру, то есть разрезайте нити основы только с одной стороны, а связывать необходимо по обеим сторонам круга.

Удалите картон, возможно, изнаночная сторона тканого коврика будет выглядеть не слишком аккуратно. Для отделки можно использовать 2 метода. В первом случае можно подшить концы ниток иголкой и на этом остановиться. Во втором случае все изделие можно усилить, проклеив его дублирующим материалом или бортовкой с клеевой основой.

Вырежьте круг немного меньшего диаметра из бортовки, приложите коврик к материалу по той стороне, на которую нанесен клей. Сколите булавками, включите утюг и тщательно прогладьте бортовку по лицевой стороне. Отключите на утюге функцию отпаривания. Клей под действием высокой температуры расплавится и соединится с ковриком. Изделие получится не только аккуратным, но и очень устойчивым к повреждениям.

Отделка

Внешний край коврика можно оставить без изменений, но некоторые места мне показались небрежными, нити основы были слишком коротко обрезаны и не могли быть спрятаны с изнаночной стороны.

Чтобы придать изделию законченный вид, а также зрительно его увеличить, я прикрепила помпоны, но уже самодельные. Выберите пряжу, которая украсит коврик и придаст ему задорный вид, намотайте несколько витков на 4 пальца руки, отрежьте нить.

Разрежьте пучок на пальцах с одной стороны и проденьте неразрезанной стороной через нити верхнего края коврика. Создайте петлю и протяните через нее свободные концы пряжи, затяните. Отделайте изделие по всей окружности, чем чаще будут располагаться помпоны, тем пушистее будет коврик. Тканный коврик украшает прихожую, он получился ярким, нарядным, чем радует всех членов нашей семьи и забавляет друзей.