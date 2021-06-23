 

Черные точки – это частая проблема кожи: простой способ избавиться от них с помощью горячего риса

23.06.2021, 22:00, Разное
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Черные точки – это частая проблема кожи. Они возникает практически у каждой девушки. Комедоны – это загрязнения в порах, образующиеся из-за выделения кожного сала. Чаще всего они появляются на носу. Черные точки делают кожу менее гладкой и неровной. Если не ликвидировать их полностью как можно скорее, могут возникнуть воспаления на их месте.

Чтобы решить данную проблему и вернуть красоту коже, воспользуйтесь горсткой горячего риса, который эффективно избавит от черных точек. Данный продукт питает кожу, делая ее белой и гладкой. В то же время тепло и липкость рисового шарика помогут легко выйти черным точкам из пор.

Как избавиться от черных точек с помощью горячего риса

Удалить черные точки таким образом очень просто. О том, как правильно это делать, читайте далее.

Сначала вымойте лицо очищающим средством, чтобы удалить грязь после долгого дня и одновременно открыть поры. После того как рис будет приготовлен, возьмите 2 столовые ложки каши, скатайте в небольшой шарик, а затем раскатайте на коже.

Повторяйте это движение примерно 5-10 минут, особенно в области носа, подбородка и скул, где больше всего черных точек, затем умойте лицо водой.

Применяйте данное средство два раза в неделю, чтобы надолго избавиться от неприятных черных точек.



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