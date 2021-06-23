 

Сбербанк РФ внедряет новый сервис Mir Pay

23.06.2021, 21:50, Новости дня
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Участники платежной системы «Мир», имеющие соответствующие карты Сбербанка России, получили возможность рассчитываться за товары и услуги при помощи своего смартфона.

Об подготовки бесконтактного платежного сервиса Mir Pay говорили давно. Но только сейчас разработчик объявил о его официальном запуске.

Напомним, что для осуществления платежа в рамках предложенной системы человеку достаточно разблокировать свой смартфон, на котором установлено специальное приложение, и поднести его к POS-терминалу. Никаких действий больше не нужно, отмечают специалисты. Суммы до одной тысячи рублей переводятся самым простым способом. Напомним, что на территории РФ также запущены похожие сервисы SberPay и Samsung Pay.



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