Сбербанк РФ внедряет новый сервис Mir Pay

Участники платежной системы «Мир», имеющие соответствующие карты Сбербанка России, получили возможность рассчитываться за товары и услуги при помощи своего смартфона.

Об подготовки бесконтактного платежного сервиса Mir Pay говорили давно. Но только сейчас разработчик объявил о его официальном запуске.

Напомним, что для осуществления платежа в рамках предложенной системы человеку достаточно разблокировать свой смартфон, на котором установлено специальное приложение, и поднести его к POS-терминалу. Никаких действий больше не нужно, отмечают специалисты. Суммы до одной тысячи рублей переводятся самым простым способом. Напомним, что на территории РФ также запущены похожие сервисы SberPay и Samsung Pay.