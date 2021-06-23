 

В компании Intel рассказали о судьбе новых чипов Meteor Lake

23.06.2021, 21:50, Новости дня
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Из достоверных источников стало известно, будущие чипы Meteor Lake, запланированные к выпуску в компании Intel, производитель использует не совсем так, как ранее предполагали эксперты.

Напомним, что данные процессоры производитель изготовит по технологии 7 нм. Представители американской компании подтвердили намерение использовать чипы с ядрами RISC-V. Недавно соответствующий контракт был подписан с компанией SiFive.

Планы наладить выпуск устройств в 2023 году не отменяются. Однако в компании также сообщили, что еще в 2022 году должна сойти с конвейера первые устройства, что также стало новостью для экспертной среды. На основе упомянутых ядер будет создано универсальное устройство, обещают разработчики.



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