 

Япония – не Россия, парковаться негде

23.06.2021, 21:48, Разное
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Российские дипломаты лидируют по  неоплаченным штрафам за парковку  и  другим  нарушениям

By AMANE SUGAWARA/ Staff Writer    June 22, 2021

Посольство Российской Федерации в токийском районе Минато 21 июня (Amane Sugawara)

По данным Национального полицейского управления, российские дипломаты  лидируют среди дипломатов иностранных государств по количеству нарушений правил парковки и неоплаченных штрафов за парковку.

Всего около 2000 автомобилей имеют дипломатические номера, известные как «синие номера», которые принадлежат иностранным посольствам и консульским учреждениям.

В 2018 году держатели российских дипломатических номеров совершили 2396 нарушений правил парковки – больше всего среди дипломатов. На их долю пришлось около 60% всех нарушений правил парковки, совершенных дипломатами.

Агентство сообщило, что вторыми идут китайские держатели “синих номеров” – они  совершили 222 нарушения правил парковки.

В 2019 году,  количество нарушений правил парковки со стороны российских дипломатов снизилось до 1111 случаев.

Но это по-прежнему намного больше, чем у второго самого частого нарушителя, снова Китая, у которого было 242 нарушения.

Несмотря на то, что в 2020 году число нарушений  значительно снизилось,  РФ по-прежнему лидировала с 306 нарушениями правил парковки,  второе место занял Египет –  176  случаев.

РФ также лидирует по неоплаченным штрафам за незаконную парковку.

В 2018 финансовом году было зарегистрировано 1140 случаев, когда российский дипломатический представитель не уплатил штраф, и пятилетний срок давности истек.

Вторым был  китайский обладатель “синего номера”  –   482 случая, когда  он  проигнорировал свой штраф, и срок давности истек.

В 2019 году было 1101 такой  случай с  российскими представителями и  416 – китайскими.

Газета «Асахи симбун» по электронной почте спросила посольство РФ в Японии, почему держатели российских дипломатических номеров совершили так много нарушений и не уплатили штрафы.

По состоянию на вечер 21 июня ответа от посольства РФ не поступило.

С осени прошлого года парламент обсуждал вопрос о безнаказанном нарушении правил парковки иностранными дипломатами.

Обладатели дипломатических номеров освобождаются от уплаты налогов на бензин при заправке автомобилей на заправке.

Хотя иностранные дипломаты пользуются дипломатической неприкосновенностью, с мая этого года МИД прекратил выдавать сертификаты на нарушающие закон автомобили, если их владельцы не выплатили штрафы в полном объеме.



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