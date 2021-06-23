 

Священник в Греции облил кислотой семерых митрополитов

23.06.2021, 21:42, Новости дня
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Во время церковного суда в монастыре Петраки в Афинах священник облил кислотой семерых митрополитов, информирует Афинское агентство новостей АМНА.

Агентство передает, что митрополиты доставлены в больницу, их состояние неизвестно. По его данным, пострадал и один полицейский, котором бросился на помощь. Он также госпитализирован. Об этом информирует РИА «Новости». Мотивы священнослужителя неизвестны. 

Ранее сообщалось, что неизвестный отправил в Мариинский театр в Петербурге сообщения с угрозами о минировании, а также о том, что артистов учреждения якобы обольют кислотой.



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