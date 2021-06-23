 

ВСУ провели обстрел Горловки из минометов

23.06.2021, 21:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинские военные обстреляли западную окраину Горловки из минометов, всего по территории города выпустили порядка 30 мин, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В 19.00 было выпущено 12 мин калибра 82 мм по направлению Новгородское – Широкая Балка. В 19.50 выпущено 16 мин калибра 120 мм по направлению Новгородское – Озеряновка, сообщили в представительстве, передает Донецкое агентство новостей.

Во вторник в результате обстрелов под Донецком погибли четверо военнослужащих ДНР, пятеро получили ранения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.04 / Тихановская: Режим Лукашенко обязательно падет, это вопрос времени

19.06 / Обрушение произошло на шахте в Кузбассе

13.03 / Зеленский захотел найти виновных в потере Украиной Крыма

06.07 / Дания разрешила достроить “Северный поток-2”

26.08 / Выборы на Донбассе могут пройти по спецзакону

24.03 / В Черновцах умер мужчина, который девять дней назад получил прививку от COVID-19

14.07 / «Призрак» Трампа поможет американской дипломатии в будущем

31.07 / Полиция продолжает искать полтавского угонщика, но “не в такой масштабной фазе”

31.03 / Нацполиция: С начала года в Киеве покончили с собой шестеро детей, за весь прошлый год – пятеро

02.09 / В Николаеве из-за COVID-19 отправили на карантин класс и две группы в детских садах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика