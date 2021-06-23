ВСУ провели обстрел Горловки из минометов

Украинские военные обстреляли западную окраину Горловки из минометов, всего по территории города выпустили порядка 30 мин, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В 19.00 было выпущено 12 мин калибра 82 мм по направлению Новгородское – Широкая Балка. В 19.50 выпущено 16 мин калибра 120 мм по направлению Новгородское – Озеряновка, сообщили в представительстве, передает Донецкое агентство новостей.

Во вторник в результате обстрелов под Донецком погибли четверо военнослужащих ДНР, пятеро получили ранения.